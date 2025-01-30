Американский фигурист выложил фото с борта самолета, который попал в авиакатастрофу в США

В среду, 29 января, вблизи национального аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне пассажирский самолет столкнулся с военным вертолетом. После чего самолет American Airlines разломился на две части и упал в реку.

Сообщалось, что среди пассажиров самолета было несколько представителей школы российского фигурного катания. Ближе к обеду Channel2 NOW сообщил новую информацию. Оказалось, что этим самолетом летели восемь американских фигуристов, пишет 24 Канал.

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Фото с борта самолета

В Федерации фигурного катания США сообщили, что на борту самолета были граждане их страны – Спенсер Лейн, Джина Хан, Франко Апарисио, сестры Эверли и Алидия Ливингстон.

Лейн накануне авиакатастрофы выкладывал фото с борта самолета.



Авиакатастрофа в США / Фото Лейна, который находился на борту

Отметим, что Спенсер Лейн является подопечным россиян Евгении Шишковой и Вадима Наумова, которые тоже могли находиться на борту самолета.