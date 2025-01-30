У конькобежном клубе предположили, сколько фигуристов могло погибнуть в авиакатастрофе

Продолжают появляться новые детали ужасной авиакатастрофы в Вашингтоне. Вечером 29 января вблизи аэропорта Рональда Рейгана столкнулись пассажирский самолет American Airlines и военный вертолет Black Hawk.

В результате столкновения пассажирский самолет разломало на две части, которые упали в воду. Поисково-спасательная работа продолжается. Сообщалось, что из реки вытащили более 30 тел.

К теме Российские тренеры и 6 фигуристов погибли в жуткой авиакатастрофе в США

До какой цифры может вырасти количество погибших фигуристов

Директор конькобежного клуба Бостона назвал первых погибших среди представителей фигурного катания, которые находились на борту. Среди них российская пара наставника Евгения Шишкова и Вадим Наумов, которые присоединились к клубу в 2017 году, также среди погибших шестеро фигуристов, в частности молодые Спенсер Лейн и Джинна Хан. Вместе с талантливыми юными спортсменами погибли их матери.

Гендиректор этого же клуба Дуг Зегибе предположил, что на борту самолета, который разбился, было 14 фигуристов. Все они, вероятно, будут в списках погибших, сообщает 24 Канал со ссылкой на NBC News.

Это большая потеря для нашего конькобежного сообщества,

– сказал Зегибе.

Ранее сообщалось, что на борту самолета могло быть 14 российских и 8 американских фигуристов. Но россияне утром еще опровергли информацию о четырех спортсменах.