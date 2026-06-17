Дебютант чемпионатов мира Иордания дала бой Австрии: решающим стал автогол

Несмотря на отсутствие опыта выступлений на чемпионатах мира и статус аутсайдера, сборная Иордании дала бой австрийцам, вернувшимся на чемпионат мира после 28-летнего перерыва. Команды порадовали зрителей зрелищными голами.

В целом неожиданно равном матче решающую роль сыграл класс футболистов под руководством Ральфа Рангника. Азиатской команде, наверное, обидно, что победу принес автогол, сообщает "24 Канал".

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Австрия – Иордания 3:1

Голы: Шмид, 21, Аль-Араб (автогол), 76, Арнаутович (пенальти), 90+12 – Ольван, 50

Именно в матче с далеко не самой звездной афишей был забит один из самых красивых голов этого Мундиаля. Романо Шмид на 21-й минуте пробил из-за пределов штрафной площадки настолько блестяще, что вратарь иорданцев даже не прыгнул.

Казалось бы, команда, впервые играющая на таком уровне, должна была развалиться, но Иордания в целом достойно выдержала удар, а после перерыва даже внесла в матч немалую интригу. Али Ольван отличился не менее зрелищным голом, чем Шмид, классно пробив точно под штангу.

Гол Арнаутовича был отменен из-за игры рукой, а легкая паника у австрийцев прекратилась на 76-й минуте, когда после навеса в штрафную площадь Язан Аль-Араб срезал мяч в собственные ворота.

Игра затянулась, арбитр добавил целых 10 минут, и это позволило Австрии в концовке ещё и улучшить разницу забитых и пропущенных мячей. Арнаутович всё-таки достиг своей цели, реализовав пенальти.

Обзор матча Австрия — Иордания от MEGOGO — смотрите видео:

3:1 — непростая победа Австрии, которая позволяет подопечным Ральфа Рангника с большей уверенностью смотреть в турнирное будущее.

Какие матчи запланированы дальше в группе J?

Во втором туре австрийцев ждет дуэль с Аргентиной непревзойденного Месси 22 июня, а заключительная встреча с Алжиром состоится 28 июня. Соответственно, Иордания сначала сыграет с африканской командой, а уже потом испытает силы против действующих чемпионов мира.