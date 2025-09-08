Азербайджан – Украина: дата и когда состоится матч отбора на ЧМ-2026
- Матч Азербайджан – Украина состоится 9 сентября на Республиканском стадионе в Баку, начало в 19:00 по киевскому времени.
- На ЧМ-2026 от Европы попадут 12 победителей отборочных групп, а также 4 команды через плейоф.
Национальная сборная Украины накануне стартовала в квалификационном отборе на чемпионат мира-2026. В первом матче подопечные Сергея Реброва уступили Франции, которая является главным фаворитом группы D.
Свои первые очки "сине-желтые" попытаются взять уже во втором туре. Они встретятся с Азербайджаном, который также начал квалификацию с поражения, информирует 24 Канал.
Где и когда состоится матч Азербайджан – Украина?
Это будет выездная игра для сборной Украины. Поединок против азербайджанцев подопечные Сергея Реброва сыграют на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.
Матч второго тура отбора на ЧМ-2026 состоится 9 сентября. Игра в столице Азербайджана начнется в 19:00 по киевскому времени.
В другом матче нашей группы Франция дома будет принимать Исландию. Стартовый свисток этого поединка прозвучит несколько позже – в 21:45.
Важно. Свою следующую игру в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины сыграет 10 октября. Подопечные Сергея Реброва встретятся на выезде с исландцами.
Кто выходит из группы на ЧМ-2026?
- От Европы в турнире примут участие 16 сборных.
- Напрямую туда попадет 12 победителей отборочных групп, а еще 4 команды будут иметь возможность квалифицироваться через раунд плей-офф.
- В нем примут сыграют 12 сборных, занявших вторые места, а также 4 лучшие победители групп в Лиге наций-2024/2025, которые финишируют вне топ-2 в нынешнем отборе.