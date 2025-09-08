Национальная сборная Украины накануне стартовала в квалификационном отборе на чемпионат мира-2026. В первом матче подопечные Сергея Реброва уступили Франции, которая является главным фаворитом группы D.

Свои первые очки "сине-желтые" попытаются взять уже во втором туре. Они встретятся с Азербайджаном, который также начал квалификацию с поражения, информирует 24 Канал.

Где и когда состоится матч Азербайджан – Украина?

Это будет выездная игра для сборной Украины. Поединок против азербайджанцев подопечные Сергея Реброва сыграют на Республиканском стадионе имени Тофика Бахрамова в Баку.

Матч второго тура отбора на ЧМ-2026 состоится 9 сентября. Игра в столице Азербайджана начнется в 19:00 по киевскому времени.

В другом матче нашей группы Франция дома будет принимать Исландию. Стартовый свисток этого поединка прозвучит несколько позже – в 21:45.

Важно. Свою следующую игру в отборе на ЧМ-2026 сборная Украины сыграет 10 октября. Подопечные Сергея Реброва встретятся на выезде с исландцами.

Кто выходит из группы на ЧМ-2026?