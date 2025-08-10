Сборная Украины по баскетболу одержала первую победу в преквалификации к ЧМ-2027. После матча со Словакией главный тренер "сине-желтых" Айнарс Багатскис раскритиковал игроков, проигнорировавших вызов в команду.

На матчи преквалификации чемпионата мира главный тренер сборной Украины Айнарс Багатскис вызвал украинских легионеров НБА и других чемпионатов. Однако ведущие баскетболисты синхронно не приехали на ответственные поединки, пишет 24 Канал.

Что сказал Багатскис о легионерах НБА?

После победы над Словакией (80:71) Багатскис прокомментировал скандальную ситуацию с легионерами. Специалист не подбирал слов, комментируя их поступок.

"Я был в Украине. Мы играли в баскетбол на уровне сборных в Евролиге и Еврокубке. И это были полные залы, было много зрителей. Действительно, я бы сказал, что хочется поскорее вернуться, потому что для этих ребят... Извините за мои эмоции.

Эти ребята посвящают себя, приезжают в сборную, тренируются, потеют, бьются. А некоторые, извините, уроды, не приезжают в сборную!", – сказал Багатскис.

Видео выступления Багатскиса

Отметим, что в лагерь сборной Украины не приехали Святослав Михайлюк, Алексей Лень, Максим Шульга и Дмитрий Скапинцев. Такие кадровые потери значительно ослабили нашу команду.

В следующем матче, который состоится 16 августа, сборная Украины сыграет против Швейцарии. В последнем поединке 20 августа подопечные Багатскиса встретятся со Словакией. В основную часть квалификации ЧМ-2027 выходят две лучшие команды из группы.

