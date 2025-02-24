Не имею права даже голосовать, – Баюл рассказала, с каким паспортом живет в США

Первая олимпийская чемпионка в истории независимой Украины Оксана Баюл более 30 лет проживает в Соединенных Штатах. Легендарная спортсменка до сих пор остается гражданкой Украины.

Чемпионка Лиллехаммера-1994 Оксана Баюл пока не является гражданкой США. Титулованная фигуристка обладает недействительным украинским паспортом, пишет 24 Канал со ссылкой на НВ.

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Баюл не отказалась от украинского гражданства

Для получения нового паспорта Баюл должна приехать в Украину. Однако из-за войны не может решить проблемные вопросы.

Я до сих пор гражданка Украины. У меня нет гражданства США, только украинский паспорт, который сейчас недействителен. Ведь, согласно украинским законам, для его обновления нужно лично приехать в Украину. А вы же понимаете, что сейчас у меня такой возможности нет. Я даже голосовать на выборах не могу, потому что не имею на это права,

– рассказала Баюл.

Напомним, что в 2021 году Оксана Баюл заявила, что отказывается от украинского гражданства. Тогда президент Украины Владимир Зеленский не пригласил олимпийскую чемпионку на празднование 30-летия Независимости Украины.

Впоследствии Баюл призналась, что сделала заявление на эмоциях. После начала полномасштабной агрессии бывшая фигуристка активно помогает Родине. Оксана участвовала в митингах в поддержку Украины и проводила различные благотворительные акции.

Отметим, что в 1993 году Оксана Баюл стала чемпионкой мира по фигурному катанию. А на Зимних Олимпийских играх в Лиллехаммере-1994 завоевала первое "золото" в истории Украины. После Олимпиады Баюл уехала в США, где проживает по сей день.