Американскому баскетболисту грозит смертная казнь из-за конфет
- Джаред Шоу, баскетболист индонезийского клуба Тангеранг Хоукс, был задержан за контрабанду почти килограмма конфет с марихуаной.
- Если докажут, что он заказывал наркотики для продажи, ему может грозить смертная казнь согласно индонезийскому законодательству.
Джаред Шоу является игроком индонезийского клуба Тангеранг Хокс. Он может иметь большие проблемы с законом из-за контрабанды наркотиков.
Американский баскетболист пытался завезти конфеты с марихуаной из Таиланда. В аэропорту Сукарно-Хатта местные правоохранители перехватили 20 посылок, которые содержали суммарно почти килограмм такого товара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Merdeka.
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Какое наказание может получить спортсмен
Самого Джареда Шоу не было на месте преступления. Всю партию ему должен был передать курьер, а дальше баскетболист якобы должен был заниматься продажей марихуаны.
Впоследствии баскетболист был задержан в его квартире. По данным полиции, игрок собирался распространять наркотики среди своих коллег-спортсменов.
Шоу признался в употреблении марихуаны, но настаивает, что заказал необычные конфеты для личного пользования. Благодаря им он должен был расслабляться после игр и тренировок, а также заявил, что купил наркотики через знакомого в Таиланде.
Важно. Если прокурор докажет, что Джаред Шоу заказывал наркотики для дальнейшей продажи, то ему может грозить смертная казнь.
Отмечается, что баскетболист получил обвинения связанные с импортом, хранением и распространением наркотиков. Если его признают виновным, то согласно индонезийскому законодательству, Шоу может грозить смертная казнь, пожизненное заключение или же лишение свободы на срок до 20 лет.