Американскому баскетболисту грозит смертная казнь из-за конфет

Джаред Шоу является игроком индонезийского клуба Тангеранг Хокс. Он может иметь большие проблемы с законом из-за контрабанды наркотиков.

Американский баскетболист пытался завезти конфеты с марихуаной из Таиланда. В аэропорту Сукарно-Хатта местные правоохранители перехватили 20 посылок, которые содержали суммарно почти килограмм такого товара, сообщает 24 Канал со ссылкой на Merdeka.

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Какое наказание может получить спортсмен

Самого Джареда Шоу не было на месте преступления. Всю партию ему должен был передать курьер, а дальше баскетболист якобы должен был заниматься продажей марихуаны.

Впоследствии баскетболист был задержан в его квартире. По данным полиции, игрок собирался распространять наркотики среди своих коллег-спортсменов.

Шоу признался в употреблении марихуаны, но настаивает, что заказал необычные конфеты для личного пользования. Благодаря им он должен был расслабляться после игр и тренировок, а также заявил, что купил наркотики через знакомого в Таиланде.

Важно. Если прокурор докажет, что Джаред Шоу заказывал наркотики для дальнейшей продажи, то ему может грозить смертная казнь.

Отмечается, что баскетболист получил обвинения связанные с импортом, хранением и распространением наркотиков. Если его признают виновным, то согласно индонезийскому законодательству, Шоу может грозить смертная казнь, пожизненное заключение или же лишение свободы на срок до 20 лет.