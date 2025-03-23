Бельгия – Украина: онлайн-трансляция решающего матча плей-офф Лиги наций

Сборные Украины и Бельгии 23 марта играют ответный матч в рамках плей-офф Лиги наций. Трансляцию поединка, на кону которого будет стоять путевка в элитный дивизион "А" Лиги наций, в бельгийском Генке можно посмотреть онлайн на сайте 24 Канала.

Интересности ответного матча добавляет результат первого поединка. Во втором тайме команда Сергея Реброва смогла перевернуть ход матча с ног на голову и благодаря трем голам в ответ победила, сообщает 24 Канал.

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Бельгия хочет реабилитироваться за поражение в первой игре

Хотя именно украинская сборная первой пропустила в первом матче. Ромелу Лукаку забил Украине в раздевалку. Зато Сергей Станиславович угадал с заменами. Уже через несколько минут Алексей Гуцуляк воспользовался ошибкой защитника и сравнял цифры на табло в Мурсии 1:1.

После чего в середине тайма Владислав Ванат, который тоже вышел во втором тайме, впервые в поединке вывел "сине-желтых" вперед 2:1. Через несколько минут Илья Забарный ногой замкнул передачу Александра Зинченко. Защитник Борнмута увеличил преимущество украинской сборной до двух голов и установил финальный счет встречи 3:1 в пользу Украины.

К сожалению, в этом матче была не только победа подопечных Реброва, но и две кадровые потери "сине-желтых". В ответном матче украинской сборной не помогут два правых защитника – Ефим Конопля и Алексей Сыч. Оба травмировались в первой игре.

В общую группу вернулся нападающий Ромы Артем Довбык. Форвард пропускал первую игру из-за высокой температуры.

Обратите внимание! Начало матча Бельгия – Украина стартует 23 марта в 21:45 по киевскому времени. Поединок в бельгийском городе Генк на стадионе "Cegeka Arena" рассудит немецкая бригада арбитров во главе с Даниэлем Зибертом.

Онлайн-трансляция матча Бельгия – Украина