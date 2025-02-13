Экс-чемпион мира спрогнозировал победителя боя Беринчик – Дэвис

В ночь с 14 на 15 февраля в Нью-Йорке состоится вечер бокса. Его главным событием станет битва между Дениом Беринчиком и Кейшоном Дэвисом.

Украинский боксер впервые будет защищать титул WBO в легком весе. К очному противостоянию оба бойца подходят в статусе непобежденных на профессиональном уровне.

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Неутешительный прогноз

Своим мнением относительно предстоящего события поделился бывший чемпион мира Серхио Мора. Он отдал должное Денису Беринчику, однако считает, что победителем станет американский претендент, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Ring.

Беринчик имеет свои трюки, знает свое дело, меняет стойки. Он сильный, но не панчер. У него хороший тайминг, но нет скорости. Все преимущества будут на стороне Кейшона, ведь Денису уже 36 лет,

– сказал Мора.

Напомним, что чемпионский пояс Денис Беринчик завоевал весной 2024 года. В титульном поединке он раздельным решением судей победил мексиканца Эммануэля Наваррете.