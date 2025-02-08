Беринчик против Дэвиса: где и когда смотреть титульный бой в Украине – расписание трансляций

В ночь с 14-го на 15-е февраля (в Украине) Денис Беринчик проведет свою первую защиту титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе. На ринге сойдутся два непобедимых боксера.

Соперником Дениса Беринчика станет непобедимый американский боксер Кейшон Дэвис (12 побед, 8 нокаутов и ноль поражений). Украинец сойдется в одном ринге легендарной "Мэдисон-сквер-гарден" со значительно более молодым от себя оппонентом. Беринчику на момент боя будет 36 лет, а Кейшону – 25, сообщает 24 Канал.

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Первая защита титула для Беринчика

Дэвис может сделать себе подарок ко дню рождения, если победит Дениса. 28 февраля американец будет праздновать 26-летие.

На кону будет стоять титул WBO, который украинский боксер получил в предыдущем своем поединке против мексиканца Мануэля Наваррете (18 мая 2024-го года). Это бой является крайним для Беринчика, за спиной которого уже 19 поединков, во всех побеждал (9 – нокаутом).

Зато Дэвис последний раз выходил в ринг в ноябре прошлого года, когда отправил в нокаут аргентинца Густаво Лемоса уже во 2-м раунде.

Кто покажет бой Беринчик – Дэвис

Официальным транслятором боя Беринчик – Дэвис в Украине будет уже традиционно медиасервис MEGOGO. Именно благодаря MEGOGO поклонники бокса смогут увидеть не только бой Беринчика, но и полный андеркард, который будет предшествовать главному поединку вечера бокса 14 февраля.

Посмотреть вечер бокса можно будет по подпискам "Легкая", "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL". Трансляция будет традиционно доступна в подразделе "Единоборства" в разделе "Спорт", на канале "MEGOGO Гонг", а также на отдельном поп-ап канале в разделе "Телевидение", который появится на медиасервисе в день боксерского события.

Детали относительно комментаторов, предматчевой студии будут известны несколько позже. Также впоследствии станет известно и время начала вечера бокса и главного поединка с участием Дениса Беринчика.