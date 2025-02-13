Огненная битва Беринчик – Дэвис: определились комментаторы поединка

В ночь с 14 на 15 февраля болельщиков бокса ожидает зрелищный бой с участием Дениса Беринчика и Кейшона Дэвиса. Украинский боксер впервые будет защищать чемпионский пояс WBO в легком весе.

Бой между чемпионом мира WBO в легком весе Денисом Беринчиком и американцем Кейшоном Дэвисом состоится на арене "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке. Зрители смогут насладиться вечером бокса во время трансляции на MEGOGO, пишет 24 Канал.

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Кто будет комментировать бой Беринчик – Дэвис

Трансляция на медиасервисе MEGOGO начнется 15-го февраля в 02:30 по киевскому времени. Выход на ринг Беринчика и Дэвиса ожидается не ранее 05:30.

Поединку будет предшествовать аналитическая студия. Приглашенные гости проанализируют все моменты боя и действия боксеров.

Главный файт вечера бокса в Нью-Йорке Беринчик – Дэвис прокомментируют Владимир Кобельков и тренер по физической подготовке Валентин Литвинчук. Во время андеркарда будут работать комментаторы Владимир Кобельков и Сергей Лукьяненко.

Накануне поединка соперники прошли церемонию взвешивания. Украинский боксер оказался тяжелее американца.

После этого боксеры провели финальную битву взглядов. На ней снова не обошлось без скандала. Денис толкнул в спину Кейшона, а тот сразу побежал драться. Только благодаря охранникам удалось избежать драки.

Напомним, что чемпионский пояс WBO Беринчик завоевал 18 мая 2024 года. 36-летний боксер победил раздельным решением судей мексиканца Эмануэля Наваррете.