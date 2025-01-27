Битва непобедимых: каковы шансы Беринчика не потерять титул чемпиона в бою против Дэвиса

Уже 14 февраля 2025-го года поклонники бокса увидят возвращение Дениса Беринчика в ринг. Украинский боксер проведет бой против Кейшона Дэвиса (США) на легендарной "Мэдисон-сквер-гарден" в Нью-Йорке.

Это будет первая защита титула чемпиона мира по версии WBO в легком весе для Дениса Беринчика. Его украинец получил в предыдущем победном поединке над мексиканцем Эмануэлем Наваррете в мае прошлого года, сообщает 24 Канал.

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Первая защита титула для Беринчика

Тогда Денис стал 12-м украинским чемпионом мира по боксу и третьим действующим чемпионом мира из Украины после Александра Усика и Василия Ломаченко.

Справка. Накануне ближайшего боя Денис Беринчик уже провел 19 боев на профи-ринге. Во всех проведенных поединках побеждал (9 – нокаутом).

В СМИ была информация, что Беринчик мог провести свою первую защиту титула WBO в андеркарде реванша между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри 21 декабря 2024-го года. Однако эти слухи оказались ложью.

Еще в ноябре 2024-го следующий соперник украинца уверял, что проведет бой против Беринчика. Так и произошло. Также Кейшон Дэвис признался, что их поединок должен был состояться еще до титульного поединка Дениса против Наваррете.

Что известно о Кейшоне Дэвисе

В профессионалах, куда Дэвис пришел в 2021-м, провел уже 19 поединков, в которых одержал 12 побед (8 – нокаутом). Также бой против американца Нахира Олбрайта не состоялся.

С декабря 2022-го по апрель 2023-го (включительно) завоевал титулы чемпиона WBO Inter-Continental и вакантный пояс WBC USA в легком весе. Провел несколько успешных защит титулов.

Последний раз выходил в ринг 8 ноября прошлого года. Кейшон уже во 2-м раунде нокаутировал аргентинца Густаво Лемоса.

Следующий соперник украинца значительно моложе Беринчика. 28 февраля 2025-го года Кейшону Дэвису исполнится 26 лет. Зато в мае Беринчику уже стукнет 37 лет.

К слову. Вечер бокса в Нью-Йорке, где подерется Денис Беринчик, будет организован промоутерской компанией Top Rank, которой руководит Боб Арум.

Прогноз Favbet

За более чем две недели до боя Денис Беринчик является полным андердогом своего ближайшего поединка. На победу непобедимого украинца стоит коэффициент 4. Зато на то, что Кейшон Дэвис нанесет Беринчику первое поражение в карьере – 1,25.

Вероятно, что боксеры пробьют тотал раундов (10,5) – 1,36. А то, что бой Беринчик – Дэвис продлится установленное количество раундов (12) – 1,44.

Все возможные итоговые результаты поединка:

Досрочная победа Беринчика – 12 ;

; Ничья – 19 ;

; Победа Дэвиса по очкам – 1,90 ;

; Триумф украинца по подсчетам судей – 6 ;

; Досрочная победа Кейшона – 3.

Если Беринчик продолжит свою победную серию до 20-ти боев, то оформит победу над Дэвисом в промежутке с 7-го по 9-й раунды – 29. Зато победу Дэвиса в промежутке 7-9 раунда оценивают коэффициентом 7.