Европейский гранд планирует подписать звезду Манчестер Сити

Текущий сезон в разгаре, но Реал уже готовится к следующей кампании. "Королевский клуб" определился с потенциальным новичком, которого подпишут летом этого года.

Мадридцы намерены подписать игрока из Английской Премьер-лиги. "Сливочные" нацелились на звездного полузащитника Манчестер Сити, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichjaes.net.

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Интересный вариант

Пеп Гвардиола запланировал большую перестройку в клубе из-за провала "горожан" в текущем сезоне. Испанский специалист выставит за дверь немало, в том числе звездных, игроков.

Что может сыграть в пользу Реала. "Королевский клуб" заинтересовался звездным игроком Манчестер Сити Бернарду Силва и планирует осуществить его трансфер летом 2025 года.

Интересно, что Реал хорошо знаком с португальцем, ведь испанский клуб в последние годы часто пересекался с МанСити в Лиге чемпионов, где Бернарду Силва забивал мадридцам.

К слову. Контракт Бернарду Силвы с Манчестер Сити рассчитан до лета 2026 года. Поэтому "горожане" могут отпустить португальца за небольшие средства, что устроит Реал.

В текущей кампании Бернарду Силва сыграл в 41 матче за Манчестер Сити во всех турнирах. На счету португальского полузащитника четыре забитых мяча и три результативные передачи.