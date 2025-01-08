"Насчитал другое": тренер о результате реванша Усик – Фьюри
Тренер Мартина Баколе, Билли Нельсон, прокомментировал результат реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. По его мнению, боксеры показали равносильный результат.
В ночь на 22 декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца единогласным решением судей, пишет 24 канал со ссылкой на Boxing Social.
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Мнение Нельсона о реванше
Тренер известного боксера сказал, что насчитал другое, чем судьи, и считает, что должна была быть ничья.
Мы увидели очень близкий бой, никто из них не доминировал. Извините, но я не согласен с результатом. Многие говорят, что Тайсона ограбили... бой был действительно очень близким,
– отметил Билли Нельсон.
Напомним, что после реванша Усик – Фьюри, украинский боксер может провести второй бой с Даниэлем Дюбуа, который в сентябре 2024 года нокаутом победил Энтони Джошуа.