Спорт, который меняет судьбы: во Львове состоялся благотворительный забег Kordon Race в поддержку ветеранов

25 апреля территория комплекса Emily Resort во Львове стала центром несокрушимости и единства. Около 400 участников вышли на старт масштабных соревнований.

Участники соревновались в беге с препятствиями Kordon Race и трейлового забега Kordon Trail. Главной целью мероприятия стал сбор средств на развитие Kordon Academy, сообщает 24 Канал.

Какие соревнования прошли во Львове?

Это уникальный ветеранский образовательно спортивный центр. Проект направлен на то, чтобы помочь защитникам пройти путь от фронта к гражданской жизни через реабилитацию, спорт и получение новых профессиональных навыков.

Особое внимание приковали забеги в категории Special, в которых приняли участие более 30 ветеранов. Многие преодолевали сложную трассу на протезах, демонстрируя невероятную силу воли.

Для участников Kordon Race это не просто медаль на финише, а символ успешного возвращения к активной жизни. Также интересен был формат детские старты Children, собравший десятки маленьких атлетов, преодолевавших свои первые препятствия.

Kordon Race– это территория, где стираются границы между гражданскими и военными. Сегодня мы не просто бежали. Мы поддержали создание Kordon Academy, места, где наши ветераны смогут найти новые смыслы и поддержку по возвращении из войны,

– подчеркнул организатор соревнований Kordon Race Петр Жовнич.

Одним из самых ярких моментов дня стали показательные выступления кинологов ГНСУ. Зрители и участники могли увидеть служебных собак в действии: от задержания условных правонарушителей до поиска запрещенных предметов.

Кроме выступлений, работали интерактивные зоны, где каждый мог пообщаться со специалистами и узнать больше об особенностях подготовки четырехлапых защитников границы.