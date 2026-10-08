Украинец забил за Баварию "гол Лобановского" и претендует на награду

Украинец Богдан Оличенко отметился эффектным голом за Баварию-2 и претендует на награду за лучшее взятие ворот месяца. Его удар напоминает легендарный "сухой лист" Валерия Лобановского.

Полузащитник сборной Украины U-19 забил в сентябрьском матче против Айхштетта. Теперь его гол оказался среди претендентов на престижную награду в системе мюнхенского клуба, передает 24 Канал.

Оличенко забил невероятным ударом

В поединке Бавария-2 – Айхштетт украинец открыл счет уже на 20-й минуте. Оличенко выполнил угловой и решил не подавать в штрафную, а пробить непосредственно по воротам.

Гол Богдана Оличенко в ворота Айхштетта: смотрите видео

Мяч по невероятной траектории залетел в сетку, а голкипер гостей оказался бессилен спасти свою команду. В итоге дубль Баварии одержал уверенную победу со счётом 3:0.

По характеру исполнения гол Оличенко можно сравнить с легендарным "сухим листом" Валерия Лобановского. Именно так называют удары, после которых мяч закручивается в воздухе и неожиданно меняет траекторию.

Украинец соревнуется со звездами Баварии

Эффектное взятие ворот не осталось без внимания. Гол Оличенко номинировали на звание лучшего гола месяца в Баварии.

Конкуренция у 19-летнего украинца серьезная. Среди других соискателей оказались футболисты основной команды мюнхенцев Альфонсо Дэвис, Майкл Олисе и Джамал Мусиала. Также за награду соперничает футболистка женской команды Баварии Момоко Таникава.

Оличенко перебрался в структуру Баварии в 2022 году. Его контракт с мюнхенским клубом действует до 30 июня 2027 года.