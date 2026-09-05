Игрок сборной Украины забил "сухим листом" в составе Баварии

За вторую команду мюнхенской Баварии в немецкой Региональной лиге выступает украинский полузащитник Богдан Оличенко. Игрок сборной Украины U-19 добился успеха, который многим игрокам не удается достичь за всю карьеру.

"Бавария-2" провела матч с Айхштеттом, а Оличенко вышел в стартовом составе. Именно он положил начало уверенной победе над соперником, пишет 24 Канал.

Как Оличенко забил за Баварию в Региональной лиге

Гол в исполнении украинского полузащитника получился невероятным: Богдану удался так называемый "сухой лист", когда мяч после углового попал в сетку ворот соперника, так и не коснувшись никого из других игроков.

Гол украинца Богдана Оличенко "сухим листом" за Баварию: смотрите видео

Вдохновленная таким редким явлением не только в юношеском, но и во взрослом футболе, "Бавария" устремилась вперед и в итоге разгромила Айхштетт со счетом 3:0.

Богдан Оличенко в Баварии – статистика этого сезона

Для полузащитника это был первый гол в сезоне за 5 сыгранных матчей и второе результативное действие – ранее он уже отметился ассистом.

Контракт украинца с Баварией действует до лета 2027 года. Аналитические порталы оценивают его трансферную стоимость в 150 тысяч евро.

Интересно, что у дубля Баварии дела в чемпионате идут гораздо хуже, чем у основной команды в Бундеслиге. Мюнхенцы после 7 туров сумели набрать всего 7 очков и занимают аж 14-е место в турнирной таблице.