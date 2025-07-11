Родные стены могут навредить Дюбуа в реванше с Усиком: история боев "Динамита" в Британии

Уже 19 июля 2025 года Даниэль Дюбуа официально получит шанс взять реванш у Александра Усика. "Динамит" может войти в историю бокса на лондонском "Уэмбли".

Если в тот вечер Даниэль Дюбуа нанесет поражение Александру Усику, то станет первым боксером в истории, который победил "Украинского Кота" на профи-ринге. Накануне реванша украинский чемпион сохраняет идеальную статистику в виде 23-х победных боев подряд боев в профессионалах (14 – нокаутом), сообщает 24 Канал.

Стоит узнать Усик – Дюбуа: как изменились прогнозы и шансы на победу за 10 дней до реванша

Как Даниэль Дюбуа боксировал в Великобритании

Статистика Дюбуа в профессионалах поражает не менее – 22 победы (21 – нокаутом) при 2-х поражениях в 24-х поединках. Интересно, что из них 19 боев Даниэль провел при поддержке родных британских трибун. Реванш с Усиком станет для него юбилейным 20-м на территории Великобритании.

Рассказываем о выступлениях Дюбуа при поддержке трибун, где Даниэль потерпел первое поражение в профессиональной карьере и почему родные трибуны могут негативно повлиять на "Динамита" в реванше против Усика.

Свой дебютный бой в профессионалах будущий соперник Александра провел в апреле 2017-го, когда у Усика была уже серия из 11 победных боев подряд. Первым соперником Дюбуа стал его земляк Маркус Келли. Британская битва, которая происходила на арене в Манчестере, длилась всего 35 секунд. Уже в первом раунде Даниэль победил земляка техническим нокаутом.

Видео боя Дюбуа – Келли

Уже после такого яркого дебюта в профессионалах, известный промоутер Фрэнк Уоррен положил свой глаз на "Динамита". Влиятельный функционер уверял, что уже жизнь мечтал поработать бок о бок с таким боксером как Дюбуа.

С тех пор еще 16 поединков подряд Даниэль боксировал при поддержке родных трибун. Даниэль почти не знал, как это боксировать в поздних раундах. Аж 15 своих поединков британец завершал досрочной победой еще до экватора боя.

Исключением лишь стал поединок против Кевина Джонсона, который длился всю дистанцию в виде 10 раундов. Их битва состоялась в 2018 году в британском городе Лестер и закончилась триумфом Дюбуа.

При этом всем Дюбуа еще и завоевывал титулы чемпиона Европы по версии WBO, WBO Global, Великобритании BBBofC British, Содружества, WBC Silver и WBO International.

Дебютное поражение Дюбуа в профессионалах

Три года Даниэль Дюбуа не знал горького вкуса поражений. Пока ему не пришлось разделить один ринг с Джо Джойсом. Тот роковой поединок состоялся 28 ноября 2020 года на "Church House" в Лондоне. Символично, что именно земляк Дюбуа да еще и на территории Великобритании нанес ему первое поражение в профессиональной карьере.

Со старта боя Даниэль пытался действовать в присущем для себя стиле, выбрасывая мощные удары в голову Джойса. Зато Джо действовал преимущественно джебом. Такая тактика Джойса сработала в 6-м раунде, когда очередной его джеб почти закрыл один глаз "Динамита". После чего Джо Джойс продолжил беспощадно громить Даниэля.

Уже в 10-м раунде такой ход событий досрочно завершил их бой. Дюбуа отказался продолжать поединок, потеряв все свои титулы и шанс завоевать пояс чемпиона Европы EBU в тяжелом весе. Титулы достались Джойсу, а Дюбуа был вынужден признать свое первое поражение на профи-ринге.

Видеообзор боя Дюбуа – Джойс

Победное возвращение после первого поражения

Уже 5 июня 2021 года поклонники бокса увидели возвращение Дюбуа в ринг после дебютного поражения. Также этот бой ознаменовался тем, что закрыл серию из 17-ти подряд домашних поединков Даниэля. На этот раз соперником "Динамита" стал румын Богдан Дину. В этот вечер бокса ценители этого вида спорта снова увидели в ринге старого и доброго Даниэля Дюбуа.

Британский боксер закрыл соперника уже во 2-м раунде. Даниэль победно вернулся в ринг и завоевал вакантный титул "временного" чемпиона WBA в тяжелом весе.

Как Дюбуа победил Дину: смотрите видеообзор

Два года не боксировал на британской земле: удачные вояжи за океан

Свой следующий бой на британской земле Дюбуа провел после 2-летнего перерыва. Во время этого вояжа на гостевые поединки Даниэль не только сумел продолжить свою серию из побед, но и провести суммарно в двух боях всего 5 раундов.

Даниэль посмеялся над двумя американцами в США – Джо Кусумано и Тревора Брайана. Уже 3 декабря 2022 года Дюбуа в третьем раунде оформил досрочную победу над представителем ЮАР Кевином Лерена, успешно защитив свой пояс WBA (Regular).

Дюбуа – Лерена: видеообзор боя

Усик наказал Дюбуа за удар ниже пояса

26 августа 2023 года Даниэль Дюбуа официально вернулся на ринг. И хотя этот поединок состоялся за пределами Великобритании, но его точно нельзя было обойти вниманием. Соперником британца стал обладателя чемпионских поясов по версиям WBA (Super), WBO, IBF, IBO, The Ring Александр Усик, а сам поединок состоялся в польском городе Вроцлав.

Почти идеальная статистика Дюбуа и взрывная сила британца, отнюдь, не испугала украинского казака.

Однако уже в 5-м раунде Александр побывал на канвасе. Но не из-за нокдауна, а из-за удара ниже пояса от Дюбуа. Хотя сам Даниэль и его команда до сих пор уверены, что этот был по всем правилам бокса, а Александр просто включил режим симулянта.

И зря такой грязный удар использовал Дюбуа. Этот момент еще больше разозлил Усика, который начал еще больше наваливать по корпусу и голове британца. В девятом раунде Александр отправил Даниэля в технический нокаут, нанеся Даниэлю второе поражение и пока крайнее на профи-ринге.

Видеообзор первого боя Усик – Дюбуа

Устроил сенсационное избиение Джошуа

После этого горького поражения Дюбуа в очередной раз эффектно закамбечил в ринг. Даниэль снес на своем пути Джарелла Миллера, Филиппа Хрговича и Энтони Джошуа. Именно Эй Джей является самым звездным боксером в этом топ-3 соперников "Динамита".

Если поединки против Милера и Хрговича состоялись в столице Саудовской Аравии Эр-Рияде, то бой против Джошуа состоялся на территории Великобритании. Это была настоящая британская мясорубка с неожиданным финалом.

Дюбуа получил шанс стать полноценным обладателем чемпионского пояса IBF после того, как Усик сознательно отказался от данного титула. 21 сентября 2024 года зрители увидели дуэль Дюбуа против Джошуа, которую приняла легендарная арена "Уэмбли".



Бой Дюбуа – Джошуа / Getty Images

Уже в первом раунде бывший чемпион мира Джошуа сполна ощутил силу удара своего земляка. Нокдаун для Энтони! Следующие трехминутки тоже были за Даниэлем, который не давал даже нормально передохнуть и выдохнуть Эй Джею.

Безжалостное избиение Джошуа закончилось в 5-м раунде, когда Дюбуа поймал на встречу Энтони. После чего Эй Джей упал на настил ринга и еще долго не мог отойти от нокаута. "Динамит" провел успешную защиту титула IBF.

Дюбуа – Джошуа: видеообзор боя

Этот победный бой против Джошуа является пока крайним поединком для Дюбуа. Уже 19 июля Даниэль попытается не упасть лицом в болото и попытаться порадовать местную публику!