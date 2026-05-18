Где состоится бой Александра Усика и Рико Верховена

Александр Усик впервые с лета 2025 года возвращается на ринг: его соперником будет известный кикбоксер из Нидерландов Рико Верховен. Бой получил название "Слава в Гизе" из-за своей уникальной локации.

Египет впервые в истории будет принимать титульный боксерский поединок в хевивейте. Арена для поединка не будет похожа ни на одну другую площадку, где сражались элитные боксеры, пишет 24 Канал.

Смотрите также Аншлаг у пирамид: на бой Усика уже почти не попасть

Как будет выглядеть арена боя Усик – Верховен?

Организаторы вдохновились выступлением в Гизе у легендарных пирамид известного диджея Тиесто. Исполнитель развлекал публику на специальной сцене, построенной без вкапывания или тяжелых конструкций, чтобы не повредить места археологических раскопок.

Ожидается, что на бой Усика и Верховена также будет построена уникальная футуристическая арена, которая не нанесет вреда историческим местам и одновременно создаст наиболее живописный фон для боксерского вечера в истории.

Даже звуковые системы будут спроектированы таким образом, чтобы тяжелые басы и голос ринг-энаунсера не повредили тысячелетним пирамидам. После проведения мероприятия арену разберут, вернув туристической локации ее привычный вид.

Когда состоится бой Усик – Верховен?

Долгожданный поединок трижды абсолютного чемпиона мира по боксу и наиболее успешного кикбоксера современности запланирован на субботу, 23 мая.

Перед главным событием вечера собран немалый андеркард, в котором нашлось место и для боя украинца Даниэля Лапина.

Выход Александра Усика и Рико Верховена в ринг ожидается не ранее 23:00 по киевскому времени, но это время может быть изменено в зависимости от завершения предыдущих поединков.