С Усиком было меньше: сколько заработает Энтони Джошуа за бой против Джейка Пола

Британский боксер Энтони Джошуа возвращается на ринг после долгой паузы. Бывший соперник Александра Усика в последний раз дрался аж в сентябре 2024 года.

Тогда Эй Джей сенсационно уступил Даниэлю Дюбуа и потерял возможность в третий раз стать чемпионом мира. Теперь же соперник у британца будет гораздо проще, по крайней мере на бумаге, сообщает 24 Канал.

С кем будет драться Джошуа?

Закрыть неприятное поражение звездный боксер попытается битвой против эпатажного шоумена Джейка Пола, который уже пять лет строит спортивную карьеру. Он известен в мире бокса, в частности, из-за поединка против Майка Тайсона.

Американец пока не достиг высокого уровня и признания от бойцов, но компенсирует это своей медийностью. Благодаря этому он и его соперники часто получают гонорары выше, чем боксеры в титульных боях.

Сколько заработают Джошуа и Пол за бой?

Призовой фонд этого боя официально не был объявлен. При этом есть несколько инсайдов относительно ориентировочных сумм от британских СМИ.

По их данным, оба боксера гарантированно получат по 50 миллионов долларов. Однако это не окончательная сумма их заработка.

Что интересно, больше заработает именно блогер. Эй Джей может получить за этот поединок около 60 миллионов долларов с учетом всех бонусов прописанных в контракте, а Джейк – от 75 до 100 миллионов долларов.

Он будет иметь определенное преимущество над экс-чемпионом мира из-за того, что является совладельцем промоутерской компании MVP и участвует в распределении коммерческих доходов, в частности от сделки с Netflix. Несмотря на это, данное противостояние станет одним из самых высокооплачиваемых для Джошуа в карьере.

Какой был рекордный гонорар Джошуа?

По информации СеІеЬгіту Net Worth, Джошуа за всю карьеру заработал на ринге около 150 миллионов долларов. Самый большой чек он получил в реванше против Энди Руиса – 65 миллионов долларов.

Поэтому следующий бой должен принести британцу второй по величине гонорар в карьере. Что интересно, он заработал на порядок меньше за противостояние с действующим королем хевивейта Александром Усиком.

За первый бой в Лондоне Эй Джей получил примерно – 15 миллионов фунтов стерлингов (данные Daily Sports). А вот второй бой состоялся в Саудовской Аравии и принес Джошуа около 35 миллионов фунтов стерлингов.

Справка. В обоих поединках британец проиграл. Сначала единогласным решением судей, а в реванше – раздельным.

Отметим, что это будет 33-й бой в карьере Энтони Джошуа. Сейчас он имеет в своем активе 28 побед при четырех поражениях.

Что известно о противостоянии Пол – Джошуа?