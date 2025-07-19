Мастер шоу и эффектных перфомансов: в каких образах Усик появлялся на ринге

Александр Усик за свою карьеру провел немалое количество поединков. За последние несколько лет украинский чемпион дрался с такими именитыми боксерами, как Энтони Джошуа, Даниэль Дюбуа и Тайсон Фьюри.

Король хевивейта отличался не только зрелищными победами, но и эффектными образами в которых появлялся на ринге. 24 канал собрал подборку выходов украинского боксера на бой.

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Как Усик появлялся на ринге?

Впервые Александр Усик дрался против Энтони Джошуа в 2021 году. На ринг украинский чемпион появился в эффектном образе. Для этого украинский боксер футуристический костюм от украинского бренда "Jaxet".

Интересно, что Александр Усик участвовал в разработке дизайна одежды, в котором вышел на первый бой против Энтони Джошуа. Украинский боксер для создания костюма вдохновлялся космосом.

Костюм Усика на первый бой с Джошуа / Фото Getty Images

Второй раз Александр Усик встретился в реванше с Энтони Джошуа в 2022 году. На второй бой с британским боксером украинец вышел в том же жилете "Jaxet" и в футболе в желто-голубых цветах с надписью "Цвет свободы".

Образ Усика на реванш с Джошуа / Фото Getty Images

Затем на пути Александра Усика стал Даниэль Дюбуа. Украинский боксер встретился с молодой британской звездой в 2023 году.

Александр Усик на этот раз не устраивал яркий перфоманс. Король хевивейта появился на ринге в футболке со своим изображением, которую сделал украинский художник.

Выход Усика на бой с Дюбуа: смотрите видео

Следующим соперником Александра Усика стал эпатажный Тайсон Фьюри. Украинский боксер снова доказал, что он настоящий мастер шоу, затмив "Цыганского короля".

На первой бой против Тайсона Фьюри в мае 2024 года Александр Усик появился в эффектном костюме гетмана. Украинский боксер показал, что бьется не только за себя, но и за всю страну.

Усик в образе гетмана вышел на первый бой с Фьюри / Фото Getty Images

Адский реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри состоялся в декабре того же года. Украинский чемпион появился на второй бой с "Цыганским королем" в не менее эффектном образе.

Александр Усик вышел на реванш с Тайсоном Фьюри в ярком костюме желто-синего цвета и орнаментом, а также с тюрбаном на голове. Выход украинского чемпиона сопровождала песня "Братья" Василия Жадана.

Ранее сообщали, что Александр Усик провел битву взглядов с Даниэлем Дюбуа перед реваншем. Украинский чемпион задавил британского боксера, заставив соперника первым отвести взгляд.