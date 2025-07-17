Усик – Дюбуа: где и когда смотреть онлайн-трансляцию бокса в Украине

Александр Усик совсем скоро проведет следующий бой в Великобритании. В адском реванше украинский чемпион встретится с Даниэлем Дюбуа.

19 июля 2025 года состоится реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа. Исторический бой будет принимать легендарный стадион "Уэмбли" в Лондоне, сообщает 24 канал.

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Кто покажет реванш Усик – Дюбуа?

Официальным транслятором грандиозного вечера бокса в Лондоне является стриминговый сервис DAZN. Спортивное шоу, где в ожесточенном мегафайте Александр Усик встретится с Даниэлем Дюбуа, начнется 19 июля в 19:00 по киевскому времени.

Трансляция реванша Усик – Дюбуа будет доступна на территории Украины. Медиасервис MEGOGO покажет исторический поединок за "абсолют" между украинским чемпионом и британским боксером.

Файткард реванша Усик – Дюбуа начнется в 20:30 по Киеву, где в первом бою Владислав Сиренко сразится против Соломона Дакреса. Владимир Кобельков прокомментирует грандиозный вечер бокса прямо с места событий на "Уэмбли".

Обратите внимание! Посмотреть реванш Усик – Дюбуа можно на медиасервисе MEGOGO. Трансляция вечера бокса в Лондоне будет доступна по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и "MEGOPACK XL".

Главное событие вечера бокса, а именно реванш между Александром Усиком и Даниэлем Дюбуа, начнется ранее 23:30 по киевскому времени. По регламенту "Уэмбли" спортивное шоу продлится до 1:00 ночи (23:00 по местному времени).

Напомним, что Александр Усик владеет тремя главными титулами в хевивейте – WBO, WBC и WBO, тогда как у Даниэля Дюбуа чемпионский пояс IBF. Победитель поединка станет абсолютным чемпионом мира в супертяжелом дивизионе.