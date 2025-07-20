Среди величайших боксеров в истории: журнал "The Ring" посвятил Усику постер
- Журнал "The Ring" посвятил украинскому боксеру Александру Усику постер, изобразив его среди величайших боксеров в истории.
- Александр Усик победил Даниэля Дюбуа нокаутом в реваншевом бою на стадионе "Уэмбли" в Лондоне.
- Это был второй бой между Усиком и Дюбуа, первый также закончился победой Усика нокаутом в девятом раунде.
Журнал "The Ring" посвятил Усику постер. Его изобразили среди легенд бокса.
Этот постер посвящен победе Усика над Дюбуа. Об этом сообщает 24 Канал.
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Как выглядит постер с Усиком от "The Ring"?
Журнал "The Ring" посвятил украинскому боксеру Александру Усику постер. Его изобразили среди величайших боксеров в истории с украинским флагом.
Напомним, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа нокаутом в реваншевом бою на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Усик контролировал большинство раундов, завершив поединок в четвертом раунде. Усик завершил бой блестяще: сначала отправил Дюбуа в нокдаун, а уже через несколько секунд "Динамит" во второй раз оказался на настиле ринга. Рефери остановил поединок – победил украинец.
Это был второй бой между ними; первый состоялся в августе 2023 года, где Усик также победил нокаутом в девятом раунде.