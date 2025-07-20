Среди величайших боксеров в истории: журнал "The Ring" посвятил Усику постер

Журнал "The Ring" посвятил Усику постер. Его изобразили среди легенд бокса.

Этот постер посвящен победе Усика над Дюбуа. Об этом сообщает 24 Канал.

Смотрите также "Не успела сидр откупорить, а уже нокаут": украинцы шутят о бое Усика и Дюбуа

Как выглядит постер с Усиком от "The Ring"?

Журнал "The Ring" посвятил украинскому боксеру Александру Усику постер. Его изобразили среди величайших боксеров в истории с украинским флагом.



Постер с Усиком от "The Ring"

Напомним, Александр Усик победил Даниэля Дюбуа нокаутом в реваншевом бою на стадионе "Уэмбли" в Лондоне. Усик контролировал большинство раундов, завершив поединок в четвертом раунде. Усик завершил бой блестяще: сначала отправил Дюбуа в нокдаун, а уже через несколько секунд "Динамит" во второй раз оказался на настиле ринга. Рефери остановил поединок – победил украинец.

Это был второй бой между ними; первый состоялся в августе 2023 года, где Усик также победил нокаутом в девятом раунде.