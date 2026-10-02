В Финляндии разыскивают украинского бойца ММА: ранее его неоднократно заключали в тюрьму

Украинский боец ММА пропал в Финляндии после возникновения тяжелых жизненных обстоятельств. Знакомые не знают, где находится спортсмен.

Бойца в ближайшее время должны были депортировать из страны. Однако пока неизвестно, где находится Владимир Голубев, пишет Iltalehti.fi.

Что известно о судьбе Голубева

Спортсмен из Украины прожил в Финляндии 11 лет. За это время его неоднократно осуждали за различные правонарушения. Именно поэтому в апреле финские власти приняли решение о депортации нашего соотечественника. В частности, боец с никнеймом "Vovan Sambo" получил наказание в виде четырех лет и шести месяцев тюремного заключения за тяжкое преступление, связанное с наркотиками.

Об исчезновении украинца сообщил его друг Рамин Амирхани. Он отметил, что в последний раз видел пропавшего 23 сентября. В тот же день украинец попал в больницу.

В беседе с финскими журналистами адвокат Голубева Брит София Удам не назвала его точное местонахождение, причины сентябрьской госпитализации и то, находится ли он сейчас в Финляндии.

Что известно о карьере Голубева

Спортсмен зарекомендовал себя в нескольких боевых видах спорта. Известно, что он был чемпионом Финляндии по муай-тай. Статистический портал Sherdog отмечает, что в ММА у Голубева две победы в трех профессиональных поединках.

Последний раз в клетку он выходил в марте в Хельсинки, где болевым приемом победил финна Ромео Танвира.