В дебютном матче Довбика за Болонью на поле впервые вышел Муссолини

Украинец Артем Довбик стал не единственным заметным дебютантом в матче первого тура Серии А между Болоньей и Лацио. На поле в составе "орлов" вышел футболист, чью фамилию даже сам клуб предпочитает не называть.

Речь идет о Романо Флориани Муссолини – правнуке итальянского фашистского диктатора. Ему пришлось выйти на поле вместо травмированного партнера уже на 19-й минуте, пишет 24 Канал.

Дебют Муссолини за "Лацио"

Римский "Лацио" и так имеет в Италии репутацию самого праворадикального клуба с фанатской базой, которая часто не гнушается повторять идеологию и методы 20–30-х годов прошлого века. Картину дополняет присутствие в составе футболиста с фамилией Муссолини.

Романо Флориани – потомок не только диктатора, но и известной актрисы и модели Софи Лорен. Ему разрешили носить двойную фамилию, что нехарактерно для Италии.

Интересно, что начинал свой путь в футболе он в "Роме", но еще на юношеском уровне перешел в "Лацио". Он побывал в нескольких клубах на правах аренды и только в этом сезоне наконец-то остался в составе римлян и смог дебютировать за команду в Серии А.

Это произошло, когда травму получил Адам Марушич. "Лацио" в своих соцсетях решил воздержаться от того, чтобы называть фамилию своего дебютанта, и написал просто "Флориани М.".

Причудливый символизм выхода игрока придает и стадион, на котором проходил матч в Болонье. Это арена "Ренато даль Ара", которая ранее называлась "Литториале". Ее в 1927 году открывал прадед Романо Бенито Муссолини.

Как сыграл Довбик в матче "Болоньи" и "Лацио"

Украинец вышел на замену во втором тайме, когда счет уже был 1:0 не в пользу его команды. Изменить ситуацию Артему не удалось, хотя один шанс у него был. В той ситуации хорошо сыграл защитник римлян.