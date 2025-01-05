Большая заслуга Забарного: Борнмут установил клубный рекорд в АПЛ после победы над Эвертоном

В субботу, 4 января, были сыграны матчи 20 тура Английской Премьер-лиги. В одном из них состоялось украинское дерби между Борнмутом Ильи Забарного и Эвертоном Виталия Миколенка.

Оба футболиста провели на поле весь поединок. В конце концов "вишни" одержали минимальную победу со счетом 1:0.

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Невероятная серия

Благодаря этому результату Борнмуту покорилось историческое достижение. Команда Ираолы не проигрывает в АПЛ восемь подряд матчей, что является новым клубным рекордом, сообщает 24 Канал со ссылкой на соцсети "вишен".

Такая серия позволила Борнмуту подняться уже на седьмое место в турнирной таблице Английской Премьер-лиги. После 20 туров он имеет в своем активе уже 33 очка и лишь на три зачетных пункта отстает от зоны Лиги чемпионов.

В последний раз "вишни" уступали 23 ноября в домашнем поединке против Брайтона (1:2). После этого они одержали пять побед и трижды сыграли вничью.

К слову. Важную роль в успехах своей команды отыграл защитник сборной Украины Илья Забарный. Он провел каждый матч чемпионата в нынешнем сезоне от первой и до последней минуты.

Отметим, что в следующем туре АПЛ Борнмут сыграет на выезде против Челси. Игра состоится 14 января и начнется в 21:30.