"Худший левый защитник в АПЛ": в Англии раскритиковали игрока сборной Украины

Виталий Миколенко уже четвертый сезон проводит в Английской Премьер-лиге. Его действующее соглашение с Эвертоном рассчитано до конца сезона-2025/2026 и, по инсайдерской информации, стороны начали переговоры о новом контракте.

Эту новость прокомментировал британский журналист Каллум Бреннен. Он критически высказался об украинском футболисте, заявив, что тот является одним из худших в лиге на своей позиции, сообщает 24 Канал со ссылкой на The Toffee Blues – Everton Fan Channel.

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Критика в адрес Миколенка

Бреннен считает, что Миколенко не заслуживает быть основным в составе "ирисок" из-за слабых выступлений в нынешнем сезоне. Однако в ситуации с продлением соглашения немало зависит от контекста:

"Это интересный вопрос, ведь я думаю, что многое зависит от контекста – сколько мы платим Миколенку, будем ли мы ему платить с намерением сделать его основным левым защитником. Но надеюсь, что нет.

Думаю, что это один из тех случаев, когда это будет низкая зарплата. И, если ему ясно дали понять, что нет никаких гарантий, что он будет игроком основного состава, тогда я могу это понять. Но в то же время он был ужасен в этом сезоне. Возможно, худший левый защитник в АПЛ с точки зрения производительности".

При этом журналист добавил, что надеется на прогресс украинца и считает, что главной проблемой Виталия является психология.

И все же я надеюсь, что Миколенко сможет изменить ситуацию, потому что считаю, что у него есть определенные качества, чтобы стать хорошим левым защитником. Но думаю, что в значительной степени это его личные ошибки на психологическом уровне, которые ему мешают,

– сказал Бреннен

Справка. В нынешней кампании Виталий Миколенко провел за Эвертон 18 поединков, в которых записал себе в актив один ассист.

Отметим, что следующий матч "ириски" проведут 9 января в Кубке Англии против Питерборо. Стартовый свисток прозвучит в 21:45.