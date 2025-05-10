Канадский хоккеист Пантерс установил уникальный рекорд в истории Флориды

В субботу, 10 мая, состоялся третий матч серии плей-офф НХЛ. В нем Флорида Пантерс сыграла против Торонто Мейпл Лифс.

Игра завершилась победой Пантерс со счетом 5:4. Брэд Маршан стал героем матча и установил абсолютный рекорд, сообщает 24 канал.

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Что покорилось Маршану

Пантерс в основное время сыграли с Мейпл Лифс вничью со счетом 4:4. После чего команды перешли в овертаймы, где флоридцы одолели представителей Торонто – 5:4.

На 76-й минуте игры Брэд Маршан забросил шайбу и помог Пантерс вырвать победу. Канадец отметился голом в ворота Мейпл Лифс в возрасте 36 лет и 363 дней.

Таким образом Маршан стал самым возрастным автором гола в овертайме матча Кубка Стэнли за всю историю Флориды. Прошлый рекорд принадлежал Майку Хафа, который отметился забитой шайбой в 33 года и 96 дней.

Маршан забросил шайбу в ворота Торонто: смотрите видео

Напомним, что после победы в третьем матче Пантерс лидирует в серии с Мейпл Лифс – 2:1. Четвертую игру Флорида и Торонто проведут 12 мая.