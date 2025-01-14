Участник Олимпиады-2024 спас жизнь девушке, которая тонула в океане: героическое видео

Бразильский кайтсерфер Бруно Лобо поделился историей по спасению женщины. Происшествие произошло во время тренировки двукратного чемпиона Панамериканских игр.

В пятницу, 10 января, Бруно Лобо проводил тренировку вблизи города Сан-Луис на севере Бразилии. Спортсмен собирался уже завершать занятия, когда услышал крик о помощи, пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм кайтсерфера.

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Удивительное спасение

31-летний бразилец увидел в воде девушку, которая тонула. Бруно не растерялся и быстро подплыл к потерпевшей. Девушка держалась на поверхности из последних сил.

Когда спортсмен подплыл к ней, она схватилась за его спину и они вместе приплыли к кайтборду. Девушка была очень уставшая и бессильная. Бруно сумел успокоить ее, а затем успешно доставил к берегу.

Видео спасения девушки из океана

Бруно поделился историей спасения в своей соцсети. Он призвал людей быть бдительными во время пребывания на воде, где есть сильное течение.

Справка. Кайтсерфинг – это вид спорта, где используется доска (board) и воздушный змей (kite). С каждым годом он набирает популярность.

Отметим, что Бруно Лобо занимается кайтсерфингом с 17 лет. На Панамериканских играх он дважды завоевывал золотую медаль (2019, 2023).

В составе сборной Бразилии он участвовал в Олимпийских играх-2024 в Париже, где занял седьмое место. По профессии Бруно является врачом-ортопедом.