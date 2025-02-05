Соглашение подписано: инсайдеры сообщили, где продолжит карьеру Салах

По окончании сезона-2024/2025 у нескольких звезд Ливерпуля заканчиваются контракты с клубом. Одним из тех, кто может покинуть "красных" на правах свободного агента является их лидер Мохаммед Салах.

Египетский вингер неоднократно заявлял, что он далек от продления соглашения. Немало клубов уже контактировали с его представителями, а ПСЖ даже делал конкретное предложение, которое было очень щедрым.

Читайте также Бущан претендует на награду "Сейв недели" в чемпионате Саудовской Аравии: как проголосовать

Отличные новости для фанатов Ливерпуля

Свет на будущее Мохаммеда Салаха пролил популярный аккаунт Anfield Edition, который специализируется на новостях о Ливерпуле. По инсайдерской информации, египтянин принял окончательное решение, которое уже закреплено его подписью, сообщает 24 Канал.

Он договорился с "красными" о продолжении сотрудничества. Более того, также останется в клубе и Вирджил ван Дейк, чье соглашение также подходило к концу.

Насколько нам известно, Салах и ван Дейк подписали новые соглашения, чтобы продолжить свое пребывание в Ливерпуле,

– говорится в сообщении.

Отметим, что оба лидера Ливерпуля в нынешнем сезоне не пропустили ни одного матча в АПЛ. Египтянин, в частности, сейчас является лучшим бомбардиром турнира – 21 гол и 13 ассистов в 23 поединках.