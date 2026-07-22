Бывшая чемпионка UFC изменилась до неузнаваемости: на какие изменения пошла Чжан Вэйли
Бывшая двукратная чемпионка UFC, китаянка Чжан Вэйли, удивила всех кардинальным изменением внешности. Известная боец решила провести интересный эксперимент.
Во время перерыва между боями 36-летняя Вэйли решила сменить имидж. О преображении титулованной спортсменки рассказывает 24 Канал.
Как выглядит Чжан Вейли сейчас
В последний раз Чжан выступала в октагоне в ноябре прошлого года, когда уступила Валентине Шевченко в бою за титул в женском легчайшем весе (57 килограммов) и не сумела стать чемпионкой в двух дивизионах.
Пока у китайской бойчихи еще нет следующей соперницы, поэтому у нее есть возможность уделить больше времени тому, чтобы попробовать новые образы.
Изменение внешности Чжан Вэйли: смотрите видео
По словам бывшей чемпионки UFC в весовой категории до 52 килограммов, она не могла упустить возможность научиться чему-то новому.
Был профессиональный визажист, который научил меня наносить макияж. Пробовать что-то новое – это не очень хорошо,
– написала Чжан.
Отметим, что спортсменка уже вошла в Зал славы UFC. Туда китаянку и ее коллегу из Польши Йоанну Енджейчик включили за поединок в марте 2020 года.
Почему известна Чжан Вэйли
Она вписала свое имя в историю спорта как первая чемпионка UFC из Китая. В крупнейшую ММА-лигу мира Вэйли попала в 2018 году, а уже годом позже, в четвертом поединке в UFC, стала обладательницей титула в минимальном весе.
За почти восемь лет в американском промоушене она провела 13 боев, в которых одержала 10 побед.