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Sport News 24 Другие виды спорта Ексчемпіонка UFC змінилась до невпізнаваності: на які зміни пішла Жанг Вейлі
22 июля, 18:16
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Бывшая чемпионка UFC изменилась до неузнаваемости: на какие изменения пошла Чжан Вэйли

Александр Щербатых

Бывшая двукратная чемпионка UFC, китаянка Чжан Вэйли, удивила всех кардинальным изменением внешности. Известная боец решила провести интересный эксперимент.

Во время перерыва между боями 36-летняя Вэйли решила сменить имидж. О преображении титулованной спортсменки рассказывает 24 Канал.

Как выглядит Чжан Вейли сейчас

В последний раз Чжан выступала в октагоне в ноябре прошлого года, когда уступила Валентине Шевченко в бою за титул в женском легчайшем весе (57 килограммов) и не сумела стать чемпионкой в двух дивизионах.

Пока у китайской бойчихи еще нет следующей соперницы, поэтому у нее есть возможность уделить больше времени тому, чтобы попробовать новые образы.

Изменение внешности Чжан Вэйли: смотрите видео

По словам бывшей чемпионки UFC в весовой категории до 52 килограммов, она не могла упустить возможность научиться чему-то новому.

Был профессиональный визажист, который научил меня наносить макияж. Пробовать что-то новое – это не очень хорошо,
– написала Чжан.

Отметим, что спортсменка уже вошла в Зал славы UFC. Туда китаянку и ее коллегу из Польши Йоанну Енджейчик включили за поединок в марте 2020 года.

Почему известна Чжан Вэйли

Она вписала свое имя в историю спорта как первая чемпионка UFC из Китая. В крупнейшую ММА-лигу мира Вэйли попала в 2018 году, а уже годом позже, в четвертом поединке в UFC, стала обладательницей титула в минимальном весе.

За почти восемь лет в американском промоушене она провела 13 боев, в которых одержала 10 побед.

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