Бывшая чемпионка UFC изменилась до неузнаваемости: на какие изменения пошла Чжан Вэйли

Бывшая двукратная чемпионка UFC, китаянка Чжан Вэйли, удивила всех кардинальным изменением внешности. Известная боец решила провести интересный эксперимент.

Во время перерыва между боями 36-летняя Вэйли решила сменить имидж. О преображении титулованной спортсменки рассказывает 24 Канал.

Как выглядит Чжан Вейли сейчас

В последний раз Чжан выступала в октагоне в ноябре прошлого года, когда уступила Валентине Шевченко в бою за титул в женском легчайшем весе (57 килограммов) и не сумела стать чемпионкой в двух дивизионах.

Пока у китайской бойчихи еще нет следующей соперницы, поэтому у нее есть возможность уделить больше времени тому, чтобы попробовать новые образы.

Изменение внешности Чжан Вэйли: смотрите видео

Weili Zhang shows off a new look



"There was a professional makeup artist who taught me to apply makeup." pic.twitter.com/MMphflwDHF – Championship Rounds (@ChampRDS) July 21, 2026

По словам бывшей чемпионки UFC в весовой категории до 52 килограммов, она не могла упустить возможность научиться чему-то новому.

Был профессиональный визажист, который научил меня наносить макияж. Пробовать что-то новое – это не очень хорошо,

– написала Чжан.

Отметим, что спортсменка уже вошла в Зал славы UFC. Туда китаянку и ее коллегу из Польши Йоанну Енджейчик включили за поединок в марте 2020 года.

Почему известна Чжан Вэйли

Она вписала свое имя в историю спорта как первая чемпионка UFC из Китая. В крупнейшую ММА-лигу мира Вэйли попала в 2018 году, а уже годом позже, в четвертом поединке в UFC, стала обладательницей титула в минимальном весе.

За почти восемь лет в американском промоушене она провела 13 боев, в которых одержала 10 побед.