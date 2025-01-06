Экс-супруга легенды Динамо потешила публику роскошным образом – фото очаровательной брюнетки
Бывшая жена легенды Динамо Артема Кравца произвела фурор в социальных сетях. Анна опубликовала фотографию, которую по достоинству оценили поклонники.
Девушка постоянно радует подписчиков новыми публикациями. На этот раз она поделилась эффектным фото с отдыха в Буковеле, сообщает 24 канал со ссылкой на инстаграм Анны Кравец.
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Роскошная Анна Кравец
Бывшая жена Артема Кравца опубликовала эффектное фото в зеркале. Очаровательная брюнетка предстала перед камерой в роскошном виде.
Для своего образа Анна использовала изысканное облегающее платье, которое прекрасно подчеркивает идеальную фигуру девушки.
Напомним, что Артем Кравец и Анна поженились в 2010 году. У бывших супругов есть двое мальчиков-близнецов, которые родились в 2017 году.