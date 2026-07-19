Появление Тома Круза и выступление Робби Уильямса: как прошла церемония закрытия ЧМ-2026

В воскресенье, 19 июля, подходит к концу чемпионат мира-2026, которого футбольные болельщики ждали четыре года. Этот Мундиаль стал самым продолжительным в истории турнира. В финальном матче за главный трофей сойдутся сборные Испании и Аргентины.

Перед началом решающего матча состоялась яркая церемония закрытия чемпионата мира. Как прошло шоу перед финалом ЧМ-2026, расскажет 24 Канал.

Как прошла церемония закрытия чемпионата мира-2026

Перед финалом турнира болельщиков ждало масштабное шоу, которое началось в 20:30 по киевскому времени, за полтора часа до стартового свистка. Организаторы подготовили зрелищную церемонию закрытия с участием мировых звезд музыки, спорта и кино.

Первым на поле появился популярный американский стример и футбольный блогер IShowSpeed. Он эффектно открыл концертную программу, выбежав на арену в сопровождении барабанщиков и танцоров, а также исполнил музыкальный номер.

Эстафету праздничного шоу подхватил американский рэпер Post Malone, ставший главным хедлайнером предматчевой программы. Артист исполнил свои самые известные хиты "Wow" и "Sunflower", последний – в дуэте со Swae Lee, почему трибуны стадиона зажглись.

Официальный старт финального матча ознаменовало выступление американской певицы Дженнифер Хадсон, исполнившей государственный гимн США.

Дженнифер Гадсон / Фото Getty Images

К концертной программе также присоединились британский певец Робби Уильямс, бывшая солистка группы The Pussycat Dolls Николь Шерзингер и итальянская певица Лаура Паузини. Во время их совместного выступления над стадионом пролетела авиация, придав церемонии еще большую зрелищность.

Специальным гостем вечера стал голливудский актер Том Круз, который обратился к зрителям с мотивационной речью.

Том Круз / Фото Getty Images

Кубок перед финальным поединком на поле вынес легендарный аргентинский нападающий Марио Кемпес – чемпион мира 1978 года и лучший бомбардир того чемпионата мира.

Стартовые составы финалистов объявил всемирно известный боксерский конферансье Майкл Баффер. Именно он является автором знаменитой фразы "Let's get ready to rumble!", которая уже много лет звучит перед самыми громкими спортивными поединками мира.