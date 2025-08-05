Накануне были сыграны матчи второго тура Второй лиги Украины по футболу. В одном из них Чайка дома принимала Александрию-2.

В этом поединке нашлось место для шедевра, который станет украшением всего чемпионата. Его автором стал футболист гостей Дмитрий Безклейный, сообщает 24 Канал.

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Как Безклейный забил эффектный гол?

Он открыл счет в поединке уже на четвертой минуте. 19-летний игрок Александрии-2 получил мяч во время контратаки своей команды и решился на удар примерно с 60 метров, увидев, что голкипер соперников далеко вышел от своих ворот.

И эта попытка оказалась удачной. Мяч перелетел через вратаря Чайки и оказался в воротах.

Гол Безклейного в матче с Чайкой: смотрите видео

Отметим, в конце концов матч закончился со счетом 1:1. Чайка отыгралась на 27-й минуте благодаря голу Валентина Овчарука.

Справка. Дмитрий Безклейный является воспитанником донецкого Шахтера. В структуре Александрии он находится с 2024 года.

Напомним, что первая команда "горожан" ужасно начала новый сезон. Она вылетела из Лиги конференций, уступив дважды Партизану, а также проиграла дебютанту УПЛ Кудривке со счетом 1:3.