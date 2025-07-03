Мексиканского боксера арестовали в США после поражения от Джейка Пола

Бывшего чемпиона WBC в среднем весе Хулио Сезара Чавеса-младшего могут депортировать из США. Несколько дней назад он боксировал в Калифорнии против скандального блогера-боксера Джейка Пола.

29 мая 2025 года мексиканец Хулио Сезар Чавес-младший в 10-раундовом поединке уступил Джейку Полу. Уже через несколько дней сына легенды бокса арестовали, пишет 24 Канал со ссылкой на AP News.

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Разрешили драться, а теперь депортируют

39-летнего боксера обвиняют в незаконном пребывании в Соединенных Штатах. Чавеса-младшего собираются депортировать в Мексику, где он фигурирует в уголовном деле об организованной преступности.

Спортсмена арестовали несколько федеральных агентов, когда он ехал на скутере возле своего дома в Студио-Сити (район Лос-Анджелеса расположен вблизи Голливуда – 24 Канал).

Адвокат боксера отрицает все обвинения. Он заявил, что это способ "терроризировать общество".

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что Чавес-младший въехал в США по туристической визе в августе 2023 года. Срок ее действия заканчивался в феврале 2024 года.

В Мексике выдан ордер на арест боксера за участие в организованной преступности, торговле оружием, взрывчаткой. В апреле 2024 года сын легенды бокса подал заявку на получение грин-карты на основании своего брака с гражданкой США Фридой Муньос.

Напомним, что в Лос-Анджелесе недавно произошли беспорядки на фоне задержаний нелегалов. Президент США Дональд Трамп приказал ввести войска, чтобы погасить протесты.

Противоречивая карьера Чавеса-младшего

Отметим, что во время спортивной карьеры Чавеса-младшего сопровождали скандалы с допингом, лишним весом и употреблением наркотиков. Впрочем, он достиг вершин, выиграв пояс чемпиона WBC в среднем весе в 2011 году и трижды защитив его. В ринге Хулио Сезар дрался против Канело Альвареса и Серхио Мартинеса, но обоим проиграл.

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