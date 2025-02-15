Поставили крест на Мудрике: Челси нашел замену украинцу

Михаил Мудрик отстранен от футбола из-за допингового скандала. Неизвестно, когда украинский вингер Челси сможет снова появиться на поле.

"Аристократы" подыскали нового игрока, который должен заменить Мудрика. В трансфере лично заинтересован наставник лондонцев Энцо Мареска, сообщает 24 канал со ссылкой на Fichjaes.

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Кто заменит Мудыка в Челси

На замену Михаилу Мудрику "синие" рассматривают игрока Брайтона. Лондонский клуб настроен подписать японского полузащитника Каору Митому.

Челси готов предложили 90 миллионов евро за трансфер 27-летнего футболиста. "Чайки" еще не ответили на запрос "аристократов" относительно перехода игрока.

Интересно, что Челси в двух предыдущих матчах уступил Брайтону в Кубке Англии – 8 февраля (2:1) и в АПЛ – 14 февраля 3:0). Каору Митома в обоих поединках отмечался забитым голом.

К слову. Ранее Аль-Наср предлагал за Каору Митому 54 миллиона фунтов стерлингов, но Брайтон отказал саудовскому клубу. Контракт японца с "чайками" рассчитан до 2027 года.

В текущей кампании Каору Митому провел 28 матчи за Брайтон во всех турнирах. Японский вингер успел забить семь голов и отдать три результативные передачи.