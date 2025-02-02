Провал на последнем этапе: Украина потеряла шанс на медаль в мужской эстафете на ЧЕ-2025

Чемпионат Европы-2025 по биатлону подошел к своему завершению. Мужская эстафета закрывала программу континентального первенства.

В воскресенье, 2 февраля, на ЧЕ-2025 по биатлону в итальянском Мартел-валь-Мартелло состоялась мужская эстафета. На старт последней гонки турнира вышла 21 команда, пишет 24 Канал.

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Как выступила в эстафете украинская команда

Украину в эстафете представлял квартет в составе Артема Тищенко, Виталия Мандзина, Антона Дудченко и Тараса Лесюка. Наши биатлонисты соревновались под номером 4.

Стартером нашей команды был Артем Тищенко, который на чемпионате Европы стал одним из самых метких спортсменов. Не промахнулся Артем и в последней гонке турнира. 31-летний украинец закрыл все мишени. К сожалению, у Тищенко не хватило сил на всю дистанцию. На первой передаче эстафеты он был четвертым с отставанием 16.7 секунд от лидера.

На трех следующих этапах бежали представители команды А сборной Украины. Виталий Мандзин с первого огневого рубежа вышел вторым. На второй стрельбе он использовал один дополнительный патрон. С отставанием в 1:06.4 Виталий передал эстафету на третьем месте.

Гонку продолжил Антон Дудченко. 28-летний биатлонист использовал четыре дополнительных патрона и передал эстафету четвертым.

Финишер сборной Украины Тарас Лесюк провалил стрельбу. Он использовал шесть дополнительных патронов и заработал два круга штрафа. В итоге Украина завершила эстафету на восьмом месте.

Победителем мужской эстафеты ЧЕ-2025 стала команда Норвегия, которая продемонстрировала точную стрельбу. "Серебро" досталось сборной Германии, а "бронза" – Франции.

Результат мужской эстафеты на ЧЕ-2025

1. Норвегия (0+1) 1:16:00.1

2. Германия (1+12) +2:06.9

3. Франция (2+17) +2:36.2

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8. Украина (2+11) +4:17.6

Биатлонный сезон продлит чемпионат мира-2025, который состоится в швейцарском Ленцергайде. Первенство продлится с 12 по 23 февраля.