Женский персьют на ЧЕ-2025 по биатлону: какие места заняли украинки

В итальянском Мартелл-валь-Мартелло продолжается чемпионат Европы по биатлону. Программу третьего соревновательного дня открыла женская гонка преследования.

В субботу, 1 февраля, на Евро-2025 состоялся женский персьют. По итогам спринта в него отобрались четыре украинки, пишет 24 Канал.

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Одна украинка в топ-20

Всего в стартовый лист гонки преследования попали 60 спортсменок. Украину представляли Александра и Анастасия Меркушины, Лилия Стеблина и Дарья Чалык.

Лучший результат среди украинок продемонстрировала Александра Меркушина. Она на ноль отстреляла первый и третий огневые рубежи, а на втором и четвертом допустила по одному промаху.

В итоге, Меркушина-младшая завершила гонку на 18-м месте. Отметим, что в спринте она была 12-й.

Лилия Стеблина с двумя промахами улучшила свою стартовую позицию на четыре места и финишировала на 28-м месте. Анастасия Меркушина, к сожалению, провалила стрельбу и опустилась с 21-й позиции на 35-ю, а Дарья Чалык поднялась с 55-й строчки на 53-ю, однако сделала сразу девять промахов.

Победительницей персьюта стала латвийка Байба Бендика, которая накануне стала третьей в спринте. На пьедестале компанию ей составили Анна-Карин Хайденберг из Швеции и итальянка Линда Цингерле.

Результат женского персьюта на ЧЕ-2025

Байба Бендика (Латвия, 0+0+0+3) 33:54.4 минуты Анна-Карин Хейденберг (Швеция, 1+1+1+1+1) +15.6 Линда Цингерле (Италия, 0+1+1+0) +19.2

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18. Александра Меркушина (Украина, 1+0+1+0) +1:56.9

28. Лилия Стеблина (Украина, 0+0+1+1+1) +2:57.5

35. Анастасия Меркушина (Украина, 2+2+1+1) +3:52.0

53. Дарья Чалык (Украина, 2+2+3+2) +6:59.8

Напомним, что 1 февраля также состоится мужская гонка преследования. Она начнется в 14:45 по киевскому времени.