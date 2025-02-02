Женская эстафета на ЧЕ-2025 по биатлону: какие места заняли украинки

В воскресенье, 2 февраля, состоялись две эстафетные гонки на чемпионате Европы-2025 по биатлону. Первыми бежали женщины.

В итальянском Мартель-валь-Мартелло подходит конца чемпионат Европы-2025 по биатлону. Одной из последних гонок стала женская эстафета, пишет 24 канал.

Читайте также Женский персьют на ЧЕ-2025 по биатлону: какие места заняли украинки

Как выступили украинки в эстафете

Без неудач во время гонки не обошлось. Александра Меркушина на стрельбе стоя заработала для Украины круг штрафа, что усложнило процесс попадания на высокие позиции. В общем украинские биатлонистки использовали 17 дополнительных патронов.

Победительницей эстафеты стала немецкая команда.

Результаты женской эстафеты на ЧЕ-2025:

1. Германия (0+9)

2. Франция (1+11)

3. Италия (1+9)

4. Болгария (0+6)

5. Австрия (1+11)

6. Швеция (1+10)

...

8. Украина (1+17)

Отметим, что 2 февраля еще состоится мужская эстафета. Она запланирована на 14:45 по киевскому времени.