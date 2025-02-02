Женская эстафета на ЧЕ-2025 по биатлону: какие места заняли украинки
В воскресенье, 2 февраля, состоялись две эстафетные гонки на чемпионате Европы-2025 по биатлону. Первыми бежали женщины.
В итальянском Мартель-валь-Мартелло подходит конца чемпионат Европы-2025 по биатлону. Одной из последних гонок стала женская эстафета, пишет 24 канал.
Читайте также Женский персьют на ЧЕ-2025 по биатлону: какие места заняли украинки
Как выступили украинки в эстафете
Без неудач во время гонки не обошлось. Александра Меркушина на стрельбе стоя заработала для Украины круг штрафа, что усложнило процесс попадания на высокие позиции. В общем украинские биатлонистки использовали 17 дополнительных патронов.
Победительницей эстафеты стала немецкая команда.
Результаты женской эстафеты на ЧЕ-2025:
1. Германия (0+9)
2. Франция (1+11)
3. Италия (1+9)
4. Болгария (0+6)
5. Австрия (1+11)
6. Швеция (1+10)
...
8. Украина (1+17)
Отметим, что 2 февраля еще состоится мужская эстафета. Она запланирована на 14:45 по киевскому времени.