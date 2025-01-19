С надеждами на медали: определился состав мужской сборной Украины на ЧЕ-2025 по биатлону

В конце января в Италии стартует чемпионат Европы-2025 по биатлону. Тренерский штаб мужской сборной Украины определился с составом команды.

В программе чемпионата Европы-2025 по биатлону состоятся три гонки с участием мужчин. Сборная Украины планирует взять на континентальное первенство восемь биатлонистов, пишет 24 Канал со ссылкой на Biathlonnews.

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Кто из украинцев поедет на чемпионат Европы

Личные гонки (спринт и персьют) пропустят лидеры сборной Украины. Зато за "сине-желтых" будут выступать Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Денис Насико и Артем Тищенко.

В последний день чемпионата состоится мужская эстафета. Тренеры планируют привлечь сильнейших наших биатлонистов. В ней точно выступят Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Антон Дудченко. Кандидатура четвертого участника определится позже.

Состав сборной Украины: Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Денис Насико, Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Антон Дудченко.

Отметим, что перед чемпионатом Европы состоится шестой этап Кубка мира в Антхольце.

После него биатлонисты отправятся в Мартел-валь-Мартелло. Там 29 января начнется ЧЕ-2025, который продлится до 2 февраля.

Программа ЧЕ-2025 по биатлону