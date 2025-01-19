С надеждами на медали: определился состав мужской сборной Украины на ЧЕ-2025 по биатлону
В конце января в Италии стартует чемпионат Европы-2025 по биатлону. Тренерский штаб мужской сборной Украины определился с составом команды.
В программе чемпионата Европы-2025 по биатлону состоятся три гонки с участием мужчин. Сборная Украины планирует взять на континентальное первенство восемь биатлонистов, пишет 24 Канал со ссылкой на Biathlonnews.
Читайте также Украинцы провалили масстарт в Рупольдинге: результаты мужской гонки
Кто из украинцев поедет на чемпионат Европы
Личные гонки (спринт и персьют) пропустят лидеры сборной Украины. Зато за "сине-желтых" будут выступать Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Денис Насико и Артем Тищенко.
В последний день чемпионата состоится мужская эстафета. Тренеры планируют привлечь сильнейших наших биатлонистов. В ней точно выступят Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Антон Дудченко. Кандидатура четвертого участника определится позже.
Состав сборной Украины: Богдан Цымбал, Тарас Лесюк, Руслан Ткаленко, Денис Насико, Артем Тищенко, Дмитрий Пидручный, Виталий Мандзин и Антон Дудченко.
Отметим, что перед чемпионатом Европы состоится шестой этап Кубка мира в Антхольце.
После него биатлонисты отправятся в Мартел-валь-Мартелло. Там 29 января начнется ЧЕ-2025, который продлится до 2 февраля.
Программа ЧЕ-2025 по биатлону
- 29 января (11:30) – женская индивидуальная гонка, 15 километров
- 29 января (15:30) – мужская индивидуальная гонка, 20 километров
- 31 января (11:45) – женский спринт, 7,5 километров
- 31 января (15:15) – мужской спринт, 10 километров
- 1 февраля (14:45) – женская гонка преследования, 10 километров
- 1 февраля (14:45) – мужская гонка преследования, 12,5 километров
- 2 февраля (11:45) – женская эстафета, 4х6 километров
- 2 февраля (14:45) – мужская эстафета, 4х7,5 километров