Африканский шаман предсказал трагедию для Месси

Чемпионат мира-2026 привлекает внимание не только футбольными матчами, но и громкими прогнозами людей, называющих себя провидцами. Одним из них стал африканский шаман Нана Кваку Бонсам, который сделал резонансное заявление о будущем действующих чемпионов мира.

Бонсам, который ранее привлек внимание громкими высказываниями о Гарри Кейне и его неудачах в борьбе за трофеи, вновь оказался в центре внимания. На этот раз он заявил, что сборная Аргентины не сможет далеко пройти на чемпионате мира, пишет beIN Sports.

Смотрите также : Месси снова это сделал: аргентинец обновил рекорд чемпионатов мира и установил новый

Какой прогноз на матч Аргентина – Кабо-Верде дал шаман?

По словам шамана, аргентинская команда завершит выступление уже на стадии 1/16 финала. Он прогнозирует, что сенсацию устроит сборная Кабо-Верде, которая якобы одолеет действующих чемпионов мира в плей-офф.

Особую огласку прогноз получил после публикации видео Бонсама, которое посмотрели более 11 миллионов пользователей. В своем обращении он утверждает, что Аргентина вскоре покинет турнир, а Кабо-Верде станет автором одной из самых громких сенсаций чемпионата.

️ Nana Kwaku Bonsam (el que le tiro la maldición a Kane):



“Cape Verde ELIMINARA a Argentina” pic.twitter.com/D0FJ8NP61P – Expe (@Expefutbol) June 27, 2026

Как выступает Аргентина на ЧМ-2026?

Сборная Аргентины уверенно заняла первое место в группе J и вышла в плей-офф с максимальным результатом – 9 очков. Команда под руководством Лионеля Скалони выиграла все три матча: 3:0 против Алжира (17 июня), 2:0 против Австрии (22 июня) и 1:3 против Иордании (28 июня).

Лионель Месси пока лидирует в списке бомбардиров турнира, забив 6 голов.

В 1/16 финала аргентинцы сыграют со сборной Кабо-Верде. Матч запланирован на субботу, 4 июля, в 01:00 по киевскому времени.

Что известно о "проклятии" Кейна?

Накануне матча между Англией и Ганой Бонсам публично заявил, что намерен наложить "проклятие" на капитана англичан Гарри Кейна. Встреча неожиданно завершилась безголевой ничьей 0:0. После финального свистка Бонсам объявил, что его миссия выполнена, и провел ритуал снятия заклятия. На чемпионате мира-2026 года нападающий уже отличился тремя забитыми голами.