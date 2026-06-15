Кюрасао помог Германии побить рекорд чемпионатов мира

Разгром дебютанта чемпионатов мира Кюрасао в первом туре группового этапа ЧМ-2026 был связан с Бразилией не только из-за счёта 7:1. Эта победа еще и позволила Бундестиму отобрать у "пентакампеонов" одно почетное звание.

Оказалось, что на полях США, Канады и Мексики Германия и Бразилия пока ведут заочную борьбу за звание лучшего бомбардира. Одна из этих сборных по итогам чемпионата сможет похвастаться тем, что является самой результативной в истории мировых первенств, пишет 24 Канал.

Смотрите также Сенсации не произошло: Германия разгромила Кюрасао на ЧМ-2026

Сколько голов забили Германия и Бразилия на чемпионатах мира?

После того, как в сетке ворот голкипера Кюрасао побывало 7 мячей, общий голевой счет сборной Германии на всех чемпионатах мира (с учетом выступлений как Западной Германии, так и команды объединенной страны) составляет 239 результативных ударов.

До этого рекорд принадлежал Бразилии, у которой после гола Винисиуса Жуниора в матче с Марокко в первом туре набралось 238 мячей.

Интересно, что немцам не мешает лидировать даже тот факт, что они приняли участие в меньшем количестве чемпионатов мира: ни в 1930, ни в 1950 годах их в финальной части не было, тогда как Бразилия с самого старта турнира не пропустила ни одного розыгрыша.

Для немцев лучшим чемпионатом стал тот, что состоялся в 1954 году. Тогда Бундестим забил соперникам целых 25 голов. У бразильцев рекорд был установлен на домашнем турнире 1950 года, когда они отличились 22 раза, но так и не стали чемпионами, проиграв Уругваю в знаменитой "трагедии на Маракане".

Кто преследует немцев и бразильцев?

Вмешаться в эту борьбу гигантов кому-то будет сложно еще как минимум лет 40-50. Ведь третья в списке бомбардиров Аргентина имеет лишь 152 гола – отставание более чем в 80 мячей.

На четвертом месте Франция, "Ле Бльо" отличились 136 раз. А замыкает пятерку лидеров четырехкратный чемпион Италия, которая не может увеличить свой счет в 128 голов вот уже третий чемпионат мира подряд – потому что банально не попадает в финальную стадию.