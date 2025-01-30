Матч клуба УПЛ на сборах завершился досрочно: видео скандального эпизода

Одесский Черноморец продолжает готовиться к возобновлению Украинской Премьер-лиги на тренировочном сборе в Турции. Утром 30 января команда Александра Бабича проводила очередной контрольный поединок, который закончился скандалом.

Соперником "моряков" была Кишварда. Команды почти полностью доиграли матч, но в конце концов его не удалось цивилизованно завершить из-за позиции венгерского коллектива, сообщает 24 Канал со ссылкой на официальный сайт Черноморца.

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Почему не доиграли поединок

Черноморец уступал со счетом 1:2. Уже в компенсированное время одесситы получили право пробить пенальти из-за игры рукой футболиста Кишварды в штрафной площадке.

Игроки венгерской команды категорически не согласились с этим решением судьи. Они считали, что арбитр должен был зафиксировать фол в атаке, ведь перед этим футболист Черноморца подтолкнул соперника в спину.

Однако обычным возмущением все не обошлось. Венгры показательно покинули поле, поэтому удар с 11-метровой отметки Ярослав Кисиль наносил уже в пустые ворота.

Смотрите видео скандального эпизода в матче Черноморец – Кишварда (начало в 2:02:20)

Напомним, что первую часть сезона в УПЛ одесский Черноморец закончил на 15-м месте в турнирной таблице. Свою первую официальную игру в 2025 году команда Александра Бабича проведет 21 февраля на выезде против Колоса.