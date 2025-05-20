Сборная Украины узнала соперников на чемпионате мира-2026 по хоккею
- Сборная Украины на ЧМ-2026 будет соревноваться в Дивизионе 1А вместе с Францией, Казахстаном, Японией, Польшей и Литвой.
- Виктор Захаров стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025 в Дивизионе 1А с шестью шайбами.
- Место проведения чемпионата мира-2026 в Дивизионе 1А еще не определено.
Подопечные Дмитрия Христича на ЧМ-2025 едва не сотворили сенсацию и остановились в шаге от повышения в классе. Поэтому в следующем году "сине-желтые" опять будут соревноваться в Дивизионе 1А.
В Дании и Швеции продолжается чемпионат мира 2025 среди элиты. По итогам группового этапа определились неудачники турнира, пишет 24 Канал.
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Кто стал соперником Украины на ЧМ-2026
В группе А последнюю позицию заняла сборная Франции, которая в решающем матче уступила Словении (1:3). Компанию французам составила команда Казахстана, которая в последнем туре проиграла Швейцарии (1:4) в группе В.
Эти две сборные потеряли место в элите и пополнят Дивизион 1А. Зато из Дивизиона 1В поднялась команда Литвы. Таким образом, стали известны все участники ЧМ-2026 в Дивизионе 1А.
Состав участников ЧМ-2026 в Дивизионе 1А
- Франция (вылет из элиты)
- Казахстан (вылет из элиты)
- Украина (третье место в Дивизионе 1A)
- Япония (четвертое место в Дивизионе 1A)
- Польша (пятое место в Дивизионе 1A)
- Литва (победитель Дивизиона 1B)
Сейчас место проведения чемпионата мира-2026 в Дивизионе 1А не определено. Об этом станет известно позже.
К слову. Хоккеист сборной Украины Виктор Захаров стал лучшим бомбардиром ЧМ-2025 в Дивизионе 1А. На счету украинца шесть заброшенных шайб в пяти поединках.
Напомним, что сборная Украины по итогам чемпионата мира-2025 в Дивизионе 1А заняла третье место. В решающем матче подопечные Христича уступили Японии (2:3). В элиту вышли Великобритания и Италия, а в третий по силе дивизион опустилась Румыния.