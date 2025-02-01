"Видел собственными глазами": соперник Дюбуа высказался о реванше Усик – Фьюри

Будущий соперник Даниэля Дюбуа, Джозеф Паркер, прокомментировал реванш Александра Усика и Тайсона Фьюри. Он назвал боксера, который доминировал в бою.

В ночь на 22 декабря состоялся реванш между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри. Украинец победил британца единогласным решением судей.

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Кто доминировал в реванше

Паркер отметил, что видел бой Усика и Фьюри собственными глазами, пишет 24 канал со ссылкой на talkSPORT.

Возможно я немного предвзято оцениваю этот бой, ведь Тайсон мой близкий друг. Судьи на этот раз решили, что Усик больше доминировал. Первый бой также был захватывающим. Оба бойца делали свои вещи и также пропускали удары. Это уже таки бокс,

– сказал Джозеф Паркер.

Отметим, что боксер 22 февраля встретится с Даниэлем Дюбуа в Саудовской Аравии. Паркер имеет шанс завладеть титулом абсолютного чемпиона мира.