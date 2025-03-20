"Может не хватить": экс-игрок сборной Украины о возможном участии Ярмоленко в матче Лиги наций
- Евгений Левченко высказался относительно участия Андрея Ярмоленко в матче против Бельгии, отметив, что возраст может повлиять на его игру, но опыт будет полезным.
- Сборная Украины сыграет против Бельгии в плей-офф Лиги наций 20 марта, матч начнется в 21:45 по киевскому времени.
Бывший футболист сборной Украины Евгений Левченко высказался относительно участия Андрея Ярмоленко в матче против Бельгии. Он считает, что возраст может сыграть свою роль.
В четверг, 20 марта, сборная Украины сыграет первый матч в рамках плей-офф Лиги наций. Подопечные Сергея Реброва будут противостоять национальной команде Бельгии.
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Что думает Левченко об участии Ярмоленко
Игрок отметил, что Ярмолу на весь матч может не хватить, но его опыт в таких поединках будет на руку. Андрей набрал хорошую форму, помогает Динамо и точно будет иметь игровые минуты, пишет 24 канал со ссылкой на XSport.
У меня никогда не было и не будет претензий к нему. Пока он еще может быть полезным на поле и в коллективе – это нам только на руку,
– сказал Евгений Левченко.
Обратите внимание, что матч сборной Украины против Бельгии начнется в 21:45 по киевскому времени.