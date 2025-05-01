Известно, что сказала Костюк о "нейтральной" Сабаленке во время матча турнира в Мадриде

На камеру попал слов Марты Костюк об Арине Сабаленко. Это случилось во время матча турнира в Мадриде.

Во время тай-брейка во втором сете случилась скандальная ситуация: Сабаленка потеряла мяч на первой подаче, после чего пожаловалась судье на дождь. Арбитр объявила, что над ареной закроют крышу, а белоруска выйдет на повторную подачу, пишет 24 канал.

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Что сказала Костюк белоруске

На камеру попали слова Марты Костюк об Арине Сабаленко. Это случилось во время матча четвертьфинала турнира в Мадриде.

Марта Костюк разозлилась решением судьи и действиями белорусской теннисистки. Она пошла на разговор с рефери относительно поведения Арины, впрочем после отказа соперницы соблюдать правила – обратилась к своей команде.

Она никогда не выиграет награду за спортивное поведение, это точно,

– сказала Марта Костюк.

Возмущение Костюк: смотрите видео

Справка. В полуфинале турнира Арине Сабаленко будет противостоять украинка Элина Свитолина. Матч состоится 1 мая не ранее 22:30 по киевскому времени.

Отметим, что в четвертьфинале Свитолина одержала победу над Моюкой Утидзимой из Японии по итогам двух сетов.