Цыганков не станет одноклубником партнера по сборной Украины –источник сообщил досадную деталь

Вариант при котором Виктор Цыганков станет футболистом нидерландского Аякса может оказаться нежизнеспособным. Вопрос в финансовых возможностях именитого клуба.

Недавно Жирона вылетела из элитного дивизиона чемпионата Испании, что сразу породило слухи об уходе украинцев из клуба. По информации ресурса fcupdate.nl, одного из них, Виктора Цыганкова, не стоит ожидать в Нидерландах.

Смотрите также "Украина – очень сильный соперник": Левандовский разобрал сборную Польши перед игрой во Вроцлаве

Что говорят о Цыганкове в Нидерландах?

В течение нескольких дней после вылета Жироны из Ла Лиги будущее 28-летнего вингера Жироны и сборной Украины связывали с амстердамским Аяксом. Однако, нидерландский журналист Марк Вервей считает, что местному клубу вряд ли удастся подписать украинца.

Даже несмотря на то, что Жирона вылетела из Ла Лиги, он сейчас слишком дорогой. Он также парень, который, я думаю, в конце концов захочет заработать, ему сейчас 28 лет. И я не думаю, что Аякс должен сейчас рассматривать именно эту позицию,

– сказал Вервей.

Отметим, что сейчас в статусе футболиста Аякса находится Александр Зинченко. Однако, шансы этого игрока сборной Украины удержаться в столице Нидерландов. Ранее сообщалось, что на фоне тяжелой травмы с ним не продлят контракт, который действует до лета.

Как прошел сезон 2025/26 для Цыганкова?

Несмотря на клубную неудачу, прошлый год был для Виктора Цыганкова неплохим. Вингер избежал значительных проблем со здоровьем и был доступен для игр в течение львиной доли сезона.

В кампании 2025/26 Цыганков забил семь голов и отдал пять результативных передач в 34 матчах всех турниров. В этот отрезок времени он сыграл также четыре матча за сборную Украины, где сделал один ассист.