Украинскую теннисистку хотели депортировать из США из-за заявления в Интерпол

Неприятный инцидент в американском аэропорту случился с третьей ракеткой Украины Даяной Ястремской. Одесситка могла пропустить турнир WTA 1000 в Индиан-Уэллсе из-за нелепой ошибки.

Даяна Ястремская успешно прошла второй раунд турнира WTA 1000 в Индиан-Уэллсе, обыграв Онс Жабер. Этот успех мог не состояться из-за недоразумения, которое случилось с украинкой в американском аэропорту, пишет 24 Канал со ссылкой на сайт BTU.

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Кто-то подсунул свинью Ястремской

Во время проверки документов Даяне сообщили, что ее паспорт и виза недействительны. Все из-за того, что кто-то сообщил в Интерпол о потере ее документов.

Я летела в Штаты маршрутом Ницца-Стамбул, Стамбул-Сан Франциско и после прилета меня хотели депортировать в Украину, потому что кто-то через Интерпол официально подал заявление в США, что мой паспорт с визой потерян. На самом деле это не так, мой паспорт был у меня на руках и вообще никогда не терялся,

– рассказала теннисистка.

Третья ракетка Украины могла не попасть на турнир в Индиан-Уэллсе и наблюдать за матчами по телевизору. К счастью, недоразумение удалось уладить.

"Я провела четыре часа в аэропорту в полиции, ожидая каких-то результатов. По закону, в США, если паспорт считается в системе утерянным, то американская виза становится автоматически недействительной. Мне ее зачеркнули и честно говоря, я думала, что все, приплыли, летим обратно. Хотя на самом деле виза у меня была еще на два года", – сказала Ястремская.

В итоге украинской теннисистке разрешили находиться в США шесть месяцев. После этого Ястремской придется сделать новую визу. Интересно, что в электронной системе не было указано от кого поступила информация о потере паспорта.

Напомним, что в третьем круге турнира в США Ястремская встретится со второй ракеткой мира Игой Швьонтек. В 1/16 финала также сыграют Марта Костюк и Элина Свитолина.