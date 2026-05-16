Украинского сумоиста понизят до ранга сэкивакэ

Сумоист Даниил Аонишики Явгусишин потеряет ранг озэки из-за травмы и пропуска важных выступлений. В новом рейтинге украинец будет иметь ранг сэкивакэ.

После стремительного взлета в японском сумо карьера Аонишики оказалась под угрозой резкого спада. Теперь украинцу придется бороться не за титулы, а за сохранение своего элитного статуса в иерархии сумо, пишет "Чемпион".

Почему карьера Аонишики пошла на спад?

Сумоист получил повреждение лодыжки, поэтому не будет соревноваться на турнире Natsu Basho. В сумо пропуск боев или слабый результат может мгновенно повлиять на ранг даже для топовых спортсменов. Именно поэтому ситуация для украинца стала критической.

Это первый случай, когда украинец пропустит целый турнир с момента своего дебюта на осеннем турнире Гранд сумо 2023 года.

Что означает потеря озэки?

На мартовском турнире Даниил показал результат 7-8. Из-за того, что он пропускает Natsu Basho, сумоист не сумел показать качи-коши (8-7 и лучше), чтобы перекрыть отрицательный результат. Таким образом, два соревнования подряд у него отрицательный рекорд, поэтому Аонишики потеряет ранг озэки.

В новом банзуке (рейтинге), который выходит за 2 недели до нового гранд-турнира, он будет иметь теперь ранг сэкивакэ. Чтобы снова стать озэки на турнире в Нагое (12-26 июля) Даниилу надо будет выиграть не менее 10 матчей за 15 дней.

Происхождение имени украинского сумоиста

Борцы сумо, даже если они не из Японии, для выступлений выбирают себе имя.

Даниил взял шикону Аонишики Арата, что означает "Синяя парча" (художественно-декоративная ткань с шелковой основой. Это метафора, что может означать молодой, но яркий талант, или благородную силу в молодом теле.